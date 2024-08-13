Власова (Власова) Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласова (Власова) Екатерина Дмитриевна

Власова (Власова) Екатерина Дмитриевна

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

1865

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: (Власова) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Власов Иван Степанович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Власов Никита Иванович

Отец ребёнка: Власов Иван Степанович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: (Власова) Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Власов Иван Степанович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Власов Яков Иванович

Отец ребёнка: Власов Иван Степанович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
1865
Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.