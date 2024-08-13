Власова (Власова) Екатерина Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803
Дата смерти1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: (Власова) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Власов Иван Степанович
Рождение ребёнка
Около 1828
Отец ребёнка: Власов Иван Степанович
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: (Власова) Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Власов Иван Степанович
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Власов Яков Иванович
Отец ребёнка: Власов Иван Степанович
Смерть
1865