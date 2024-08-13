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Власов Степан Спиридонович

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

Около 1777

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: Власов Спиридон Свирид Максимович

Мать: Власова (Маслова) Степанида Никонова

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Власов Иван Степанович

Мать ребёнка: Власова Афимья

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: (Власова) Марья Степановна

Мать ребёнка: Власова Афимья

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Власов Николай Степанович

Мать ребёнка: Власова Афимья

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Власов Пахом Степанович

Мать ребёнка: Власова Афимья

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Власова Марья Степановна

Мать ребёнка: Власова Афимья

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Власов Дмитрий Степанович

Мать ребёнка: Власова Афимья

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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