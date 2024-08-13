Власов Степан Спиридонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1777
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1802
Мать ребёнка: Власова Афимья
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: (Власова) Марья Степановна
Мать ребёнка: Власова Афимья
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Власов Николай Степанович
Мать ребёнка: Власова Афимья
Рождение ребёнка
Около 1812
Мать ребёнка: Власова Афимья
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Власова Марья Степановна
Мать ребёнка: Власова Афимья
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Власов Дмитрий Степанович
Мать ребёнка: Власова Афимья