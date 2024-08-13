Власов Никита Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1828
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.02.1853
Сын: Власов Иван Никитич
Мать ребёнка: Власова (Власова) Вера Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1861
Мать ребёнка: Власова (Власова) Вера Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Власов Федор Никитич
Мать ребёнка: Власова (Власова) Вера Сергеевна
Рождение ребёнка
1864
Сын: Власов Семен Никитич
Мать ребёнка: Власова (Власова) Вера Сергеевна
Рождение ребёнка
1867
Сын: Власов Федор Никитич
Мать ребёнка: Власова (Власова) Вера Сергеевна