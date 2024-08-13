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Власов Никита Иванович

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

Около 1828

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Власов Иван Степанович

Мать: Власова (Власова) Екатерина Дмитриевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.02.1853

Сын: Власов Иван Никитич

Мать ребёнка: Власова (Власова) Вера Сергеевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Власов Николай Никитич

Мать ребёнка: Власова (Власова) Вера Сергеевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Власов Федор Никитич

Мать ребёнка: Власова (Власова) Вера Сергеевна

Рождение ребёнка
1864

Сын: Власов Семен Никитич

Мать ребёнка: Власова (Власова) Вера Сергеевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1867

Сын: Власов Федор Никитич

Мать ребёнка: Власова (Власова) Вера Сергеевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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