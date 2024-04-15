Зайцев Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцев Дмитрий Иванович

Зайцев Дмитрий Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Зайцев (Григорьев) Иван Григорьевич

Мать: Семенова Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева (Шалыгина) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
09.01.1922

Сын: Зайцева Нина Дмитриевна

Мать ребёнка: Зайцева (Шалыгина) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Зайцев Анатолий Дмитриевич

Мать ребёнка: Зайцева (Шалыгина) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Зайцев Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Зайцева (Шалыгина) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
29.05.1928

Дочь: Зайцева Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: Зайцева (Шалыгина) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Зайцев Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Зайцева (Шалыгина) Мария Алексеевна

Смерть
1943

Мы используем куки для улучшения работы сайта.