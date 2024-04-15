Зайцев Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.01.1922
Мать ребёнка: Зайцева (Шалыгина) Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Зайцев Анатолий Дмитриевич
Мать ребёнка: Зайцева (Шалыгина) Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Зайцев Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Зайцева (Шалыгина) Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
29.05.1928
Дочь: Зайцева Валентина Дмитриевна
Мать ребёнка: Зайцева (Шалыгина) Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Зайцев Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Зайцева (Шалыгина) Мария Алексеевна
Смерть
1943