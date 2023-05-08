Семенова Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова Ирина

Место рождения

д. Макарово Сухановская вол. Подольский уезд Московская губ.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1889

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Макарово Сухановская вол. Подольский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
1886

Сын: Зайцев Иван Иванович

Отец ребёнка: Зайцев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1889

Сын: Зайцев Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Зайцев Иван Григорьевич

Смерть
1889
д. Макарово Сухановская вол. Подольский уезд Московская губ.
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