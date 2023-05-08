Семенова Ирина
Место рожденияд. Макарово Сухановская вол. Подольский уезд Московская губ.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Макарово Сухановская вол. Подольский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
1886
Сын: Зайцев Иван Иванович
Отец ребёнка: Зайцев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Зайцев Иван Григорьевич
Смерть
1889
д. Макарово Сухановская вол. Подольский уезд Московская губ.