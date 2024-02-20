Могътазиров Хөррэм Таҗи Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Могътазиров Хөррэм Таҗи Улы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1929

Дата смерти

14.01.1972

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1955 г.р.
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1960 г.р.
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Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1929

Отец: Могътазиров Таҗи Могътазир Улы

Мать: Хәлимә

Рождение ребёнка
13.08.1955

Сын: Могътазиров Илгизәр Хөррәм Улы

Мать ребёнка: Гыйбадуллина Наилә Гыйбадулла Кызы

Рождение ребёнка
07.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гыйбадуллина Наилә Гыйбадулла Кызы

Рождение ребёнка
17.05.1960

Сын: Могътазиров Илһам Хөррәм Улы

Мать ребёнка: Гыйбадуллина Наилә Гыйбадулла Кызы

Рождение ребёнка
18.06.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гыйбадуллина Наилә Гыйбадулла Кызы

Рождение ребёнка
15.02.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гыйбадуллина Наилә Гыйбадулла Кызы

Смерть
14.01.1972
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