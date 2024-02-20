Могътазиров Хөррэм Таҗи Улы
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1929
Дата смерти14.01.1972
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1929
Отец: Могътазиров Таҗи Могътазир Улы
Мать: Хәлимә
Рождение ребёнка
13.08.1955
Сын: Могътазиров Илгизәр Хөррәм Улы
Мать ребёнка: Гыйбадуллина Наилә Гыйбадулла Кызы
Рождение ребёнка
07.01.1958
Рождение ребёнка
17.05.1960
Сын: Могътазиров Илһам Хөррәм Улы
Мать ребёнка: Гыйбадуллина Наилә Гыйбадулла Кызы
Рождение ребёнка
18.06.1965
Рождение ребёнка
15.02.1968
Смерть
14.01.1972