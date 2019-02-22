Могътазиров Илһам Хөррәм Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Могътазиров Илһам Хөррәм Улы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1960

Дата смерти

22.02.2019

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1960

Отец: Могътазиров Хөррэм Таҗи Улы

Мать: Гыйбадуллина Наилә Гыйбадулла Кызы

Рождение ребёнка
04.08.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сайфетдинова Фирдания Фәхрәзи

Рождение ребёнка
29.04.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сайфетдинова Фирдания Фәхрәзи

Рождение ребёнка
08.01.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сайфетдинова Фирдания Фәхрәзи

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сайфетдинова Фирдания Фәхрәзи

Смерть
22.02.2019
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