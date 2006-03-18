Гыйбадуллина (Могътазирова) Наилә Гыйбадулла Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гыйбадуллина (Могътазирова) Наилә Гыйбадулла Кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1928

Дата смерти

18.03.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1955 г.р.
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1960 г.р.
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Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1955

Сын: Могътазиров Илгизәр Хөррәм Улы

Отец ребёнка: Могътазиров Хөррэм Таҗи Улы

Рождение ребёнка
07.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Могътазиров Хөррэм Таҗи Улы

Рождение ребёнка
17.05.1960

Сын: Могътазиров Илһам Хөррәм Улы

Отец ребёнка: Могътазиров Хөррэм Таҗи Улы

Рождение ребёнка
18.06.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Могътазиров Хөррэм Таҗи Улы

Рождение ребёнка
15.02.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Могътазиров Хөррэм Таҗи Улы

Смерть
18.03.2006
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