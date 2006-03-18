Гыйбадуллина (Могътазирова) Наилә Гыйбадулла Кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1928
Дата смерти18.03.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.08.1955
Сын: Могътазиров Илгизәр Хөррәм Улы
Отец ребёнка: Могътазиров Хөррэм Таҗи Улы
Рождение ребёнка
07.01.1958
Рождение ребёнка
17.05.1960
Сын: Могътазиров Илһам Хөррәм Улы
Отец ребёнка: Могътазиров Хөррэм Таҗи Улы
Рождение ребёнка
18.06.1965
Рождение ребёнка
15.02.1968
Смерть
18.03.2006