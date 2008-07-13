Могътазиров Илгизәр Хөррәм Улы
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1955
Дата смерти13.07.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1955
Рождение ребёнка
19.07.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.10.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
13.07.2008