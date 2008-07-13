Могътазиров Илгизәр Хөррәм Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Могътазиров Илгизәр Хөррәм Улы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1955

Дата смерти

13.07.2008

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1955

Отец: Могътазиров Хөррэм Таҗи Улы

Мать: Гыйбадуллина Наилә Гыйбадулла Кызы

Рождение ребёнка
19.07.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.10.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
13.07.2008
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