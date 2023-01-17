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Кудашкин Петр Михайлович

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Место рождения

Подлесная Тавла, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1875

Дата смерти

03.10.1930

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Кудашкин Михаил Егорович

Мать: не указана

Подлесная Тавла, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1899

Сын: Кудашкин Ларион Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Кудашкин Евсей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Татьяна Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Кудашкин Алексей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Кудашкин Ефим Петрович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудащкина Елена Яковлевна

Смерть
03.10.1930
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Причина смерти: расстрелян по ст.58-10, 13
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