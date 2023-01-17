Кудашкин Петр Михайлович
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смерти03.10.1930
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Кудашкин Михаил Егорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Татьяна Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Кудашкин Алексей Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.10.1930
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Причина смерти: расстрелян по ст.58-10, 13