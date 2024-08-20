Кудашкина Степанида Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудашкина Степанида Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудашкин Михаил Егорович

Рождение ребёнка
14.11.1869

Сын: Кудашкин Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Кудашкин Михаил Егорович

Подлесная Тавла, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
05.12.1870

Дочь: (Кудашкина) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Кудашкин Михаил Егорович

Подлесная Тавла, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
21.06.1878

Сын: Кудашкин Петр Михайлович

Отец ребёнка: Кудашкин Михаил Егорович

Подлесная Тавла, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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