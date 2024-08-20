Кудашкина Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.06.1903
Сын: Кудашкин Евсей (Евсевий) Петрович
Отец ребёнка: Кудашкин Петр Михайлович
ГААК Ф 144 Оп 6 Д 541 Лист 15
Рождение ребёнка
1906
Дочь: (Кудашкина) Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Кудашкин Петр Михайлович
Рождение ребёнка
01.01.1907
Дочь: (Кудашкина) Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Кудашкин Петр Михайлович
ГААК Ф 144 Оп 6 Д 541 Лист 202
Рождение ребёнка
18.03.1908
Дочь: (Кудашкина) Мария Петровна
Отец ребёнка: Кудашкин Петр Михайлович
Рождение ребёнка
23.02.1910
Сын: Кудашкин Алексей Петрович
Отец ребёнка: Кудашкин Петр Михайлович
Рождение ребёнка
05.11.1912
Отец ребёнка: Кудашкин Петр Михайлович
Рождение ребёнка
16.06.1914
Отец ребёнка: Кудашкин Петр Михайлович
ГААК Ф 144 Оп 6 Д 2330 Лист 132
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Кудашкин Петр Михайлович
Смерть
Неизвестно