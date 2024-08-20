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Кудашкина Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудашкин Петр Михайлович

Рождение ребёнка
16.06.1903

Сын: Кудашкин Евсей (Евсевий) Петрович

Отец ребёнка: Кудашкин Петр Михайлович

Кузнецово, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф 144 Оп 6 Д 541 Лист 15
Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Кудашкина) Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Кудашкин Петр Михайлович

Рождение ребёнка
01.01.1907

Дочь: (Кудашкина) Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Кудашкин Петр Михайлович

Кузнецово, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф 144 Оп 6 Д 541 Лист 202
Рождение ребёнка
18.03.1908

Дочь: (Кудашкина) Мария Петровна

Отец ребёнка: Кудашкин Петр Михайлович

Кузнецово, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.02.1910

Сын: Кудашкин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Кудашкин Петр Михайлович

Кузнецово, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.11.1912

Сын: Кудашкин Ефим Петрович

Отец ребёнка: Кудашкин Петр Михайлович

Кузнецово, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
16.06.1914

Сын: Кудашкин Павел Петрович

Отец ребёнка: Кудашкин Петр Михайлович

Кузнецово, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф 144 Оп 6 Д 2330 Лист 132
Рождение ребёнка
1916

Сын: Кудашкин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Кудашкин Петр Михайлович

Смерть
Неизвестно

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