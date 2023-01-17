Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Нумцев Иван Минаев

Отец ребёнка: Нумцов Минай Матвеев

Надеино, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Нумцов Леонтий Минаев

Отец ребёнка: Нумцов Минай Матвеев

Рождение ребёнка
1811

Сын: Нумцев Фома Минаев

Отец ребёнка: Нумцов Минай Матвеев

Надеино, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Нумцов Федор Минаев

Отец ребёнка: Нумцов Минай Матвеев

Надеино, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Нумцев Фаддей Минаев

Отец ребёнка: Нумцов Минай Матвеев

Надеино, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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