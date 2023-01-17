Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Нумцев Иван Минаев
Отец ребёнка: Нумцов Минай Матвеев
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Нумцов Минай Матвеев
Рождение ребёнка
1811
Сын: Нумцев Фома Минаев
Отец ребёнка: Нумцов Минай Матвеев
Рождение ребёнка
1814
Сын: Нумцов Федор Минаев
Отец ребёнка: Нумцов Минай Матвеев
Рождение ребёнка
1819
Сын: Нумцев Фаддей Минаев
Отец ребёнка: Нумцов Минай Матвеев
Смерть
Неизвестно