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Нумцев Фома Минаев

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Место рождения

Надеино, Шиловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Нумцов Минай Матвеев

Мать: Василиса

Надеино, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Прасковья Фомина

Мать ребёнка: Анна

Надеино, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ефросинья Фомина

Мать ребёнка: Авдотья Кириллова

Надеино, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Нумцев Мануил Фомин

Мать ребёнка: Авдотья Кириллова

Надеино, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Кириллова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Смерть
Неизвестно
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