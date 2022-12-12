Нумцев Фома Минаев
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Нумцов Минай Матвеев
Мать: Василиса
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Прасковья Фомина
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ефросинья Фомина
Мать ребёнка: Авдотья Кириллова
Рождение ребёнка
1858
Сын: Нумцев Мануил Фомин
Мать ребёнка: Авдотья Кириллова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Кириллова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Смерть
Неизвестно