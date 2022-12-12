Авдотья Кириллова
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ефросинья Фомина
Отец ребёнка: Нумцев Фома Минаев
Рождение ребёнка
1858
Сын: Нумцев Мануил Фомин
Отец ребёнка: Нумцев Фома Минаев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нумцев Фома Минаев
Смерть
Неизвестно