Авдотья Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Кириллова

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Место рождения

Надеино, Шиловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Надеино, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ефросинья Фомина

Отец ребёнка: Нумцев Фома Минаев

Надеино, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Нумцев Мануил Фомин

Отец ребёнка: Нумцев Фома Минаев

Надеино, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нумцев Фома Минаев

Смерть
Неизвестно
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