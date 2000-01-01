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Нумцов Леонтий Минаев
Нумцов Леонтий Минаев
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1807
Дата смерти
1830
Пол
Мужской
Отец
Нумцов Минай Матвеев
1782 г.р.
Мать
Василиса
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец:
Нумцов Минай Матвеев
Мать:
Василиса
Смерть
1830
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