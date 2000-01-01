Нумцов Леонтий Минаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНумцов Леонтий Минаев

Нумцов Леонтий Минаев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Отец

1782 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Нумцов Минай Матвеев

Мать: Василиса

Смерть
1830
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close