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Нумцев Фаддей Минаев

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Место рождения

Надеино, Шиловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Нумцов Минай Матвеев

Мать: Василиса

Надеино, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Нумцев Яков Фаддеев

Мать ребёнка: Нумцева Фекла Емельянова

Надеино, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Марфа Фаддеевна

Мать ребёнка: Нумцева Фекла Емельянова

Надеино, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Нумцев Фока Фаддеев

Мать ребёнка: Нумцева Фекла Емельянова

Надеино, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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