Нумцев Фаддей Минаев
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Нумцов Минай Матвеев
Мать: Василиса
Рождение ребёнка
1837
Сын: Нумцев Яков Фаддеев
Мать ребёнка: Нумцева Фекла Емельянова
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Марфа Фаддеевна
Мать ребёнка: Нумцева Фекла Емельянова
Рождение ребёнка
1849
Сын: Нумцев Фока Фаддеев
Мать ребёнка: Нумцева Фекла Емельянова
Смерть
Неизвестно