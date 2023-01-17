(Steberl) Erika
Место рождения
Дата рождения12.03.1936
Дата смерти2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1936
Отец: Steberl Gustav
Мать: Hilda
Рождение ребёнка
1967
Сын: Ertl Patrik
Отец ребёнка: Ertl Manfred
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ertl Florian
Отец ребёнка: Ertl Manfred
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Nina
Отец ребёнка: Ertl Manfred
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ertl Manfred
Смерть
2001
Deutschland, Hessen, Bensheim