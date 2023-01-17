(Steberl) Erika — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Steberl) Erika

(Steberl) Erika

avatar

Место рождения

Кизел, город Кизел, Пермский край

Дата рождения

12.03.1936

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

1934 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1936

Отец: Steberl Gustav

Мать: Hilda

Кизел, город Кизел, Пермский край
Рождение ребёнка
1967

Сын: Ertl Patrik

Отец ребёнка: Ertl Manfred

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ertl Florian

Отец ребёнка: Ertl Manfred

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Nina

Отец ребёнка: Ertl Manfred

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ertl Manfred

Смерть
2001
Deutschland, Hessen, Bensheim
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close