Steberl Gustav
Место рожденияDeutschland, Sudetenland
Дата рождения17.03.1901
Дата смерти1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.03.1936
Дочь: Erika
Мать ребёнка: Steberl Hilda
Рождение ребёнка
02.09.1939
Сын: Steberl Hartmut
Мать ребёнка: Steberl Hilda
Рождение ребёнка
29.08.1944
Дочь: Spiess Lilli
Мать ребёнка: Steberl Hilda
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Steberl Hilda
Смерть
1969
Deutschland, Sulzbach-Rosenberg