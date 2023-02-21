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Steberl Gustav

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Место рождения

Deutschland, Sudetenland

Дата рождения

17.03.1901

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Deutschland, Sudetenland
Рождение ребёнка
12.03.1936

Дочь: Erika

Мать ребёнка: Steberl Hilda

Кизел, город Кизел, Пермский край
Рождение ребёнка
02.09.1939

Сын: Steberl Hartmut

Мать ребёнка: Steberl Hilda

Кизел, город Кизел, Пермский край
Рождение ребёнка
29.08.1944

Дочь: Spiess Lilli

Мать ребёнка: Steberl Hilda

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Steberl Hilda

Смерть
1969
Deutschland, Sulzbach-Rosenberg
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