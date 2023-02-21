Ertl Patrik — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ertl Patrik

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1967

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

1934 г.р.

Мать

1936 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1967

Отец: Ertl Manfred

Мать: Erika

Смерть
1996
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