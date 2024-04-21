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Шаган Марфа Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Василий

Мать: Мать Марфы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаган Павел Тимофеевич

Отец ребёнка: Шаган Тимофей Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шаган) Киля

Отец ребёнка: Шаган Тимофей Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шаган) Анна

Отец ребёнка: Шаган Тимофей Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаган Тимофей Семенович

Рождение ребёнка
07.04.1939

Сын: Шаган Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Шаган Тимофей Семенович

Смерть
1954
Незавертайловка, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра

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