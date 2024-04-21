Шаган Марфа Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Василий
Мать: Мать Марфы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шаган Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шаган) Киля
Отец ребёнка: Шаган Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шаган) Анна
Отец ребёнка: Шаган Тимофей Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.04.1939
Отец ребёнка: Шаган Тимофей Семенович
Смерть
1954
Незавертайловка, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра