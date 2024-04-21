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Шаган Тимофей Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Шаган Семен

Мать: Шаган Мать Тимофея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаган Павел Тимофеевич

Мать ребёнка: Шаган Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шаган) Киля

Мать ребёнка: Шаган Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шаган) Анна

Мать ребёнка: Шаган Марфа Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаган Марфа Васильевна

Смерть
1937
Незавертайловка, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Рождение ребёнка
07.04.1939

Сын: Шаган Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Шаган Марфа Васильевна

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