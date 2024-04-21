Шаган Тимофей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Шаган Семен
Мать: Шаган Мать Тимофея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шаган Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шаган) Киля
Мать ребёнка: Шаган Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шаган) Анна
Мать ребёнка: Шаган Марфа Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаган Марфа Васильевна
Смерть
1937
Незавертайловка, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Рождение ребёнка
07.04.1939
Мать ребёнка: Шаган Марфа Васильевна