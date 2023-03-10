Голубцов Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смерти1898
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Рождение ребёнка
1893
Сын: Голубцов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Голубцова Клавдия Петровна
Рождение ребёнка
04.02.1896
Мать ребёнка: Голубцова Клавдия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Голубцова Клавдия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
диакон
Место жительства
Неизвестно
умер
Смерть
1898