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Голубцов Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

1898

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Голубцов Петр Александрович

Мать: Голубцова Анна Елисеевна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Голубцов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Голубцова Клавдия Петровна

Рождение ребёнка
04.02.1896

Сын: Голубцов Петр Николаевич

Мать ребёнка: Голубцова Клавдия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голубцова Клавдия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубцова Клавдия Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
диакон
Место жительства
Неизвестно
умер
Смерть
1898
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