Голубцов Петр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти13.06.1887
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Голубцов Александр Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1860
Сын: Голубцов Александр Петрович
Мать ребёнка: Голубцова Анна Елисеевна
Ильинское, Пречистенская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
23.04.1863
Сын: Голубцов Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Голубцова Анна Елисеевна
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Голубцов Николай Петрович
Мать ребёнка: Голубцова Анна Елисеевна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Голубцов Алексей Петрович
Мать ребёнка: Голубцова Анна Елисеевна
Галичский уезд, погост Ильинский, что в Шарике
Бракосочетание
1886
Жена: Голубцова Анна Елисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орлова Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Голубцова Анна Елисеевна
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
умер
Смерть
13.06.1887