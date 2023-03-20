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Голубцов Петр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

13.06.1887

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Голубцов Александр Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1860

Сын: Голубцов Александр Петрович

Мать ребёнка: Голубцова Анна Елисеевна

Ильинское, Пречистенская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
23.04.1863

Сын: Голубцов Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Голубцова Анна Елисеевна

Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Голубцов Николай Петрович

Мать ребёнка: Голубцова Анна Елисеевна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Голубцов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Голубцова Анна Елисеевна

Галичский уезд, погост Ильинский, что в Шарике
Бракосочетание
1886

Жена: Голубцова Анна Елисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орлова Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Голубцова Анна Елисеевна

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
умер
Смерть
13.06.1887
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