Голубцова (Лебедева) Анна Елисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти07.08.1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1860
Сын: Голубцов Александр Петрович
Отец ребёнка: Голубцов Петр Александрович
Ильинское, Пречистенская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
23.04.1863
Сын: Голубцов Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Голубцов Петр Александрович
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Голубцов Николай Петрович
Отец ребёнка: Голубцов Петр Александрович
Рождение ребёнка
1870
Сын: Голубцов Алексей Петрович
Отец ребёнка: Голубцов Петр Александрович
Галичский уезд, погост Ильинский, что в Шарике
Бракосочетание
1886
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орлова Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Голубцов Петр Александрович
Место жительства
Неизвестно
умерла
Смерть
07.08.1907