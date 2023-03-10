Голубцова (Лебедева) Анна Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубцова (Лебедева) Анна Елисеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

07.08.1907

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1860

Сын: Голубцов Александр Петрович

Отец ребёнка: Голубцов Петр Александрович

Ильинское, Пречистенская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
23.04.1863

Сын: Голубцов Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Голубцов Петр Александрович

Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Голубцов Николай Петрович

Отец ребёнка: Голубцов Петр Александрович

Рождение ребёнка
1870

Сын: Голубцов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Голубцов Петр Александрович

Галичский уезд, погост Ильинский, что в Шарике
Бракосочетание
1886

Муж: Голубцов Петр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орлова Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Голубцов Петр Александрович

Место жительства
Неизвестно
умерла
Смерть
07.08.1907
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