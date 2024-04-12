Черненко Дмитрий Михайлович
Место рождения
Дата рождения02.11.1839
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1839
Отец: Черненко Михаил Иванович
Мать: Черненко Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Черненко Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Черненко Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Свердель Устинья Дмитриевна
Мать ребёнка: Черненко Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
09.02.1862
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Черненко Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Черненко Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Черненко Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
23.09.1867
Мать ребёнка: Черненко Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
24.10.1868
Мать ребёнка: Черненко Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
1871
Сын: Черненко Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Черненко Мария Тимофеевна
Работа или профессия
Неизвестно