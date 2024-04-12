Черненко Дмитрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черненко Дмитрий Михайлович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

02.11.1839

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1839

Отец: Черненко Михаил Иванович

Мать: Черненко Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Черненко Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: Черненко Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Свердель Устинья Дмитриевна

Мать ребёнка: Черненко Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
09.02.1862

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Черненко Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
1863

Сын: Черненко Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Черненко Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
23.09.1867

Сын: Черненко Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Черненко Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
24.10.1868

Сын: Черненко Яков Дмитриевич

Мать ребёнка: Черненко Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Черненко Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Черненко Мария Тимофеевна

Работа или профессия
Неизвестно
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