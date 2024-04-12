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Черненко Михаил Иванович

Место рождения

Приморск

Дата рождения

1800

Дата смерти

05.08.1851

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Черненко Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
10.06.1835

Дочь: Загорская Акилина Михайловна

Мать ребёнка: Черненко Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
13.08.1837

Дочь: Гильдебранд Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Черненко Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
02.11.1839

Сын: Черненко Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Черненко Ольга Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Смерть
05.08.1851
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