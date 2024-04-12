Черненко Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смерти05.08.1851
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Черненко Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
10.06.1835
Дочь: Загорская Акилина Михайловна
Мать ребёнка: Черненко Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
13.08.1837
Дочь: Гильдебранд Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Черненко Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
02.11.1839
Сын: Черненко Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Черненко Ольга Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Смерть
05.08.1851