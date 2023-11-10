Черненко (Гуляева) Ольга Ивановна
Место рождения
Дата рожденияДо 1811
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1811
Отец: Гуляев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Черненко Михаил Иванович
Рождение ребёнка
10.06.1835
Дочь: Загорская Акилина Михайловна
Отец ребёнка: Черненко Михаил Иванович
Рождение ребёнка
13.08.1837
Дочь: Гильдебранд Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Черненко Михаил Иванович
Рождение ребёнка
02.11.1839
Сын: Черненко Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Черненко Михаил Иванович
Работа или профессия
Неизвестно