Черненко (Гуляева) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черненко (Гуляева) Ольга Ивановна

Место рождения

Приморск

Дата рождения

До 1811

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1811

Отец: Гуляев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Черненко Михаил Иванович

Рождение ребёнка
10.06.1835

Дочь: Загорская Акилина Михайловна

Отец ребёнка: Черненко Михаил Иванович

Рождение ребёнка
13.08.1837

Дочь: Гильдебранд Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Черненко Михаил Иванович

Рождение ребёнка
02.11.1839

Сын: Черненко Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Черненко Михаил Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
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