Мокрова Анастасия (Таисия) Алексеевна
Место рождения
Дата рождения15.10.1910
Дата смерти16.02.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1910
Отец: Розанов Алексей Егорович
Мать: Розанова Анна Андреевна
Бракосочетание
Около 24.03.1939
Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
На самом деле место регистрации брака указано предположительно, в сохранившимся свидетельстве данные не читаются
Рождение ребёнка
03.01.1940
Сын: Мокров Владимир Макарович
Отец ребёнка: Мокров Макар (Михаил) Иванович
Рождение ребёнка
1941
Сын: Мокров Геннадий Макарович
Отец ребёнка: Мокров Макар (Михаил) Иванович
дата рождения точно не известна вероятнее всего либо декабрь 1940- либо январь 1941
Рождение ребёнка
16.08.1946
Сын: Макров Александр Макарович
Отец ребёнка: Мокров Макар (Михаил) Иванович
Петровское, Богимовская волость, Тарусский уезд
на момент рождения пос. Петровский, Алексинского района
Смерть
16.02.1976
Алексин, город Алексин, Тульская область
похоронена на Петровском кладбище