Мокрова Анастасия (Таисия) Алексеевна 15.10.1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мокрова Анастасия (Таисия) Алексеевна

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Место рождения

Белебёлка, Поддорский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

15.10.1910

Дата смерти

16.02.1976

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1910

Отец: Розанов Алексей Егорович

Мать: Розанова Анна Андреевна

Белебёлка, Поддорский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Около 24.03.1939

Муж: Мокров Макар (Михаил) Иванович

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
На самом деле место регистрации брака указано предположительно, в сохранившимся свидетельстве данные не читаются
Рождение ребёнка
03.01.1940

Сын: Мокров Владимир Макарович

Отец ребёнка: Мокров Макар (Михаил) Иванович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Мокров Геннадий Макарович

Отец ребёнка: Мокров Макар (Михаил) Иванович

дата рождения точно не известна вероятнее всего либо декабрь 1940- либо январь 1941
Рождение ребёнка
16.08.1946

Сын: Макров Александр Макарович

Отец ребёнка: Мокров Макар (Михаил) Иванович

Петровское, Богимовская волость, Тарусский уезд
на момент рождения пос. Петровский, Алексинского района
Смерть
16.02.1976
Алексин, город Алексин, Тульская область
похоронена на Петровском кладбище

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