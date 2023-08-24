Розанов Алексей Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Розанова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1903
Сын: Розанов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Розанова Анна Андреевна
или 1904 дата вычислена по подписи на фотокарточке
Рождение ребёнка
С 1905 по 1909
Дочь: Гущина (Розанова) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Розанова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
15.10.1910
Дочь: Мокрова Анастасия (Таисия) Алексеевна
Мать ребёнка: Розанова Анна Андреевна
Белебёлка, Поддорский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
22.09.1918
Мать ребёнка: Розанова Анна Андреевна
Смерть
1958
Алексин, город Алексин, Тульская область
мкр. Петровка (Петровский) включен в состав г. Алексин в 1958. Ранее это отдельный рабочий посёлок Петровский (Петровка) Петровский поселковый совет Алексинского района.