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Розанов Алексей Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Розанова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Розанов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Розанова Анна Андреевна

или 1904 дата вычислена по подписи на фотокарточке
Рождение ребёнка
С 1905 по 1909

Дочь: Гущина (Розанова) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Розанова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
15.10.1910

Дочь: Мокрова Анастасия (Таисия) Алексеевна

Мать ребёнка: Розанова Анна Андреевна

Белебёлка, Поддорский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
22.09.1918

Сын: Розанов Иосиф Алексеевич

Мать ребёнка: Розанова Анна Андреевна

Смерть
1958
Алексин, город Алексин, Тульская область
мкр. Петровка (Петровский) включен в состав г. Алексин в 1958. Ранее это отдельный рабочий посёлок Петровский (Петровка) Петровский поселковый совет Алексинского района.

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