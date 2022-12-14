Макров Александр Макарович 16.08.1946 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макров Александр Макарович

Место рождения

Петровское, Богимовская волость, Тарусский уезд

Дата рождения

16.08.1946

Дата смерти

14.12.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1946

Отец: Мокров Макар (Михаил) Иванович

Мать: Мокрова Анастасия (Таисия) Алексеевна

Петровское, Богимовская волость, Тарусский уезд
на момент рождения пос. Петровский, Алексинского района
Рождение ребёнка
1973

Дочь: Михеева Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Макрова (Веденеева) Серафима Алексеевна

Алексин, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
16.07.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макрова (Веденеева) Серафима Алексеевна

Смерть
14.12.2022
Алексин, город Алексин, Тульская область

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