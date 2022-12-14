Макров Александр Макарович
Место рождения
Дата рождения16.08.1946
Дата смерти14.12.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1946
на момент рождения пос. Петровский, Алексинского района
Рождение ребёнка
1973
Дочь: Михеева Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Макрова (Веденеева) Серафима Алексеевна
Рождение ребёнка
16.07.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макрова (Веденеева) Серафима Алексеевна
Смерть
14.12.2022