Алексей Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лукьян Петрович
Мать: Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1737
Сын: Федор Алексеевич
Мать ребёнка: Наталья Никитична
Рождение ребёнка
1741
Сын: Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Наталья Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агрипина Алексеевна
Мать ребёнка: Наталья Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Никитична
Смерть
Неизвестно