Алексей Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Лукьянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лукьян Петрович

Мать: Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
1737

Сын: Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Наталья Никитична

Рождение ребёнка
1741

Сын: Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Наталья Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агрипина Алексеевна

Мать ребёнка: Наталья Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Никитична

Смерть
Неизвестно
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