Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1665 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей Лукьянович

Отец ребёнка: Лукьян Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Лукьянович

Отец ребёнка: Лукьян Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьян Петрович

Смерть
Неизвестно
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