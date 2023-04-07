Наталья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаталья Никитична

Наталья Никитична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1737

Сын: Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Лукьянович

Рождение ребёнка
1741

Сын: Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Лукьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агрипина Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Лукьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Лукьянович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close