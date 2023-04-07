Наталья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1737
Сын: Федор Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Лукьянович
Рождение ребёнка
1741
Сын: Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Лукьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агрипина Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Лукьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Лукьянович
Смерть
Неизвестно