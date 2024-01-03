Быков Спиридон
Место рождения
Дата рождения06.12.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1876
Отец: Быков Лаврентий Павлович
Мать: Олимпиада Иаковлевна
Крещение
12.12.1876
Бракосочетание
03.11.1896
Рождение ребёнка
02.01.1907
Сын: Быков Иван
Мать ребёнка: Быкова (Деревянных) Неонила
Рождение ребёнка
1914
Сын: Быков Георгий Спиридонович
Мать ребёнка: Быкова (Деревянных) Неонила
Смерть
Неизвестно