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Быков Спиридон

Место рождения

Кульшит, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

06.12.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

VD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1876

Отец: Быков Лаврентий Павлович

Мать: Олимпиада Иаковлевна

Кульшит, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Крещение
12.12.1876
Бракосочетание
03.11.1896

Жена: Быкова (Деревянных) Неонила

Рождение ребёнка
02.01.1907

Сын: Быков Иван

Мать ребёнка: Быкова (Деревянных) Неонила

Кульшит, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1914

Сын: Быков Георгий Спиридонович

Мать ребёнка: Быкова (Деревянных) Неонила

Смерть
Неизвестно

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