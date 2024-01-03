Быков Иван
Место рождения
Дата рождения02.01.1907
Дата смерти25.08.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1907
Отец: Быков Спиридон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Быкова) Фаина Ивановна
Мать ребёнка: Быкова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Быкова) Лина Ивановна
Мать ребёнка: Быкова Мария
Крещение
02.01.1907
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Быкова) Анна
Мать ребёнка: Быкова Мария
Бракосочетание
1926
Жена: Быкова Мария
Рождение ребёнка
09.10.1927
Сын: Быков Геннадий
Мать ребёнка: Быкова Мария
Деревня Кульшит возникла 18-19 веках, её население состояло только (!) их русских. Поэтому теория о марийском происхождении Геннадия Быкова не подтвердилась.
Рождение ребёнка
1929
Дочь: (Быкова) Анастасия
Мать ребёнка: Быкова Мария
Смерть
25.08.1978