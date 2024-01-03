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Быков Иван

Место рождения

Кульшит, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

02.01.1907

Дата смерти

25.08.1978

Пол

Мужской

Добавил:

VD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1907

Отец: Быков Спиридон

Мать: Быкова (Деревянных) Неонила

Кульшит, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Быкова) Фаина Ивановна

Мать ребёнка: Быкова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Быкова) Лина Ивановна

Мать ребёнка: Быкова Мария

Крещение
02.01.1907
Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Быкова) Анна

Мать ребёнка: Быкова Мария

Бракосочетание
1926

Жена: Быкова Мария

Рождение ребёнка
09.10.1927

Сын: Быков Геннадий

Мать ребёнка: Быкова Мария

Деревня Кульшит возникла 18-19 веках, её население состояло только (!) их русских. Поэтому теория о марийском происхождении Геннадия Быкова не подтвердилась.
Рождение ребёнка
1929

Дочь: (Быкова) Анастасия

Мать ребёнка: Быкова Мария

Смерть
25.08.1978
Кульшит, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл

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