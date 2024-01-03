Быкова (Деревянных) Неонила
Место рожденияпочинок Каменная гора, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния
Дата рождения24.10.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1877
Отец: Деревянных Сергей Гавриилович
Мать: Клавдия Ивановна
Бракосочетание
03.11.1896
Муж: Быков Спиридон
Рождение ребёнка
02.01.1907
Сын: Быков Иван
Отец ребёнка: Быков Спиридон
Кульшит, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1914
Сын: Быков Георгий Спиридонович
Отец ребёнка: Быков Спиридон
Смерть
Неизвестно