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Быкова (Деревянных) Неонила

Место рождения

починок Каменная гора, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

24.10.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

VD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1877

Отец: Деревянных Сергей Гавриилович

Мать: Клавдия Ивановна

Бракосочетание
03.11.1896

Муж: Быков Спиридон

Рождение ребёнка
02.01.1907

Сын: Быков Иван

Отец ребёнка: Быков Спиридон

Кульшит, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1914

Сын: Быков Георгий Спиридонович

Отец ребёнка: Быков Спиридон

Смерть
Неизвестно

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