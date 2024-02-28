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Лоскутов Дмитрий Июдин

Место рождения

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

23.10.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1877 ст.

Отец: Лоскутов Июда Федоров

Мать: Лоскутова Александра Авксентиева

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
14.10.1904

Сын: Лоскутов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Лоскутова Александра Иаковлева

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
14.03.1908

Сын: Лоскутов Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Лоскутова Александра Иаковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лоскутова Александра Иаковлева

Смерть
Неизвестно
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