Лоскутов Дмитрий Июдин
Место рождения
Дата рождения23.10.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1877 ст.
Рождение ребёнка
14.10.1904
Сын: Лоскутов Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Лоскутова Александра Иаковлева
Рождение ребёнка
14.03.1908
Сын: Лоскутов Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Лоскутова Александра Иаковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно