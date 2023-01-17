Калинкина (Капралова) Ирина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинкина (Капралова) Ирина Семеновна

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Место рождения

Песчаное, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

09.04.1885 ст.

Дата смерти

28.08.1966

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1885 ст.

Отец: Капралов Семен Андреевич

Мать: Капралова Евфимия Алексеевна

Песчаное, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
09.11.1916 ст.

Дочь: Сорокина Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Калинкин Яков Федорович

Рождение ребёнка
08.12.1920

Дочь: Миронова Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Калинкин Яков Федорович

Рождение ребёнка
15.04.1923

Дочь: Афонина Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Калинкин Яков Федорович

Рождение ребёнка
31.05.1927

Дочь: Желтоухова Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Калинкин Яков Федорович

Рождение ребёнка
02.02.1931

Сын: Калинкин Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Калинкин Яков Федорович

Рождение ребёнка
14.06.1933

Дочь: Ригер Валентина Яковлевна

Отец ребёнка: Калинкин Яков Федорович

Римское, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинкин Яков Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трифонова Клавдия Яковлевна

Отец ребёнка: Калинкин Яков Федорович

Смерть
28.08.1966
Ахвенламби, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
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