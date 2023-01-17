Калинкина (Капралова) Ирина Семеновна
Место рождения
Дата рождения09.04.1885 ст.
Дата смерти28.08.1966
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1885 ст.
Рождение ребёнка
09.11.1916 ст.
Дочь: Сорокина Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Калинкин Яков Федорович
Рождение ребёнка
08.12.1920
Дочь: Миронова Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Калинкин Яков Федорович
Рождение ребёнка
15.04.1923
Дочь: Афонина Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Калинкин Яков Федорович
Рождение ребёнка
31.05.1927
Дочь: Желтоухова Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Калинкин Яков Федорович
Рождение ребёнка
02.02.1931
Отец ребёнка: Калинкин Яков Федорович
Рождение ребёнка
14.06.1933
Дочь: Ригер Валентина Яковлевна
Отец ребёнка: Калинкин Яков Федорович
Римское, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трифонова Клавдия Яковлевна
Отец ребёнка: Калинкин Яков Федорович
Смерть
28.08.1966
Ахвенламби, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия