Желтоухова (Калинкина) Александра Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1927
Дата смерти18.03.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1927
Отец: Калинкин Яков Федорович
Рождение ребёнка
10.10.1952
Сын: Желтоухов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Желтоухов Николай Александрович
Рождение ребёнка
05.05.1954
Сын: Желтоухов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Желтоухов Николай Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Николаевна
Отец ребёнка: Желтоухов Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.03.2015
Сегежа, Сегежский муниципальный район, Республика Карелия