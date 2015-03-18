Желтоухова (Калинкина) Александра Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖелтоухова (Калинкина) Александра Яковлевна

Желтоухова (Калинкина) Александра Яковлевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1927

Дата смерти

18.03.2015

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1927

Отец: Калинкин Яков Федорович

Мать: Калинкина Ирина Семеновна

Рождение ребёнка
10.10.1952

Сын: Желтоухов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Желтоухов Николай Александрович

Рождение ребёнка
05.05.1954

Сын: Желтоухов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Желтоухов Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Николаевна

Отец ребёнка: Желтоухов Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Желтоухов Николай Александрович

Смерть
18.03.2015
Сегежа, Сегежский муниципальный район, Республика Карелия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close