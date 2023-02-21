Калинкин Яков Федорович
Место рожденияДеревня Горки (Горская) Пудожского уезда, Олонецкой губернии, Российская империя
Дата рождения21.03.1890 ст.
Дата смерти05.03.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
21.03.1890 ст.
Деревня Горки (Горская) Пудожского уезда, Олонецкой губернии, Российская империя
Бракосочетание
18.01.1913 ст.
Пудожгорский приход, Пудожского уезда, Олонецкой губернии, Российская империя
Рождение ребёнка
09.11.1916 ст.
Дочь: Сорокина Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Калинкина Ирина Семеновна
Рождение ребёнка
08.12.1920
Дочь: Миронова Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Калинкина Ирина Семеновна
Рождение ребёнка
15.04.1923
Дочь: Афонина Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Калинкина Ирина Семеновна
Рождение ребёнка
31.05.1927
Дочь: Желтоухова Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Калинкина Ирина Семеновна
Рождение ребёнка
02.02.1931
Мать ребёнка: Калинкина Ирина Семеновна
Рождение ребёнка
14.06.1933
Дочь: Ригер Валентина Яковлевна
Мать ребёнка: Калинкина Ирина Семеновна
Римское, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трифонова Клавдия Яковлевна
Мать ребёнка: Калинкина Ирина Семеновна
Смерть
05.03.1938
Петрозаводск, Карельской АССР, СССР