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Калинкин Яков Федорович

Место рождения

Деревня Горки (Горская) Пудожского уезда, Олонецкой губернии, Российская империя

Дата рождения

21.03.1890 ст.

Дата смерти

05.03.1938

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1890 ст.

Отец: Калинкин Федор Петрович

Мать: Калинкина Евдокия Фоминична

Деревня Горки (Горская) Пудожского уезда, Олонецкой губернии, Российская империя
Бракосочетание
18.01.1913 ст.

Жена: Калинкина Ирина Семеновна

Пудожгорский приход, Пудожского уезда, Олонецкой губернии, Российская империя
Рождение ребёнка
09.11.1916 ст.

Дочь: Сорокина Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Калинкина Ирина Семеновна

Рождение ребёнка
08.12.1920

Дочь: Миронова Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Калинкина Ирина Семеновна

Рождение ребёнка
15.04.1923

Дочь: Афонина Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Калинкина Ирина Семеновна

Рождение ребёнка
31.05.1927

Дочь: Желтоухова Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Калинкина Ирина Семеновна

Рождение ребёнка
02.02.1931

Сын: Калинкин Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Калинкина Ирина Семеновна

Рождение ребёнка
14.06.1933

Дочь: Ригер Валентина Яковлевна

Мать ребёнка: Калинкина Ирина Семеновна

Римское, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трифонова Клавдия Яковлевна

Мать ребёнка: Калинкина Ирина Семеновна

Смерть
05.03.1938
Петрозаводск, Карельской АССР, СССР