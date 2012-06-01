Ригер (Калинкина) Валентина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения14.06.1933
Дата смерти01.06.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1933
Отец: Калинкин Яков Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Rieger Nikolaus
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Rieger Nikolaus
Смерть
01.06.2012
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия