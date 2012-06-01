Ригер (Калинкина) Валентина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ригер (Калинкина) Валентина Яковлевна

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Место рождения

Римское, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

14.06.1933

Дата смерти

01.06.2012

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1885 г.р.

Муж

1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1933

Отец: Калинкин Яков Федорович

Мать: Калинкина Ирина Семеновна

Римское, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Rieger Nikolaus

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Rieger Nikolaus

Смерть
01.06.2012
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
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