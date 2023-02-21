Rieger Nikolaus
Место рожденияМиролюбовка (Степановка), Раздельнянский район, Одесская область, Советский Союз
Дата рождения15.06.1920
Дата смерти19.11.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1920
Отец: Rieger Nikolaus
Мать: Rieger Angelina
Миролюбовка (Степановка), Раздельнянский район, Одесская область, Советский Союз
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ригер Валентина Яковлевна
Смерть
19.11.1971
Сегежа, Сегежский муниципальный район, Республика Карелия