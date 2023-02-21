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Rieger Nikolaus

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Место рождения

Миролюбовка (Степановка), Раздельнянский район, Одесская область, Советский Союз

Дата рождения

15.06.1920

Дата смерти

19.11.1971

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1888 г.р.

Жена

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1920

Отец: Rieger Nikolaus

Мать: Rieger Angelina

Миролюбовка (Степановка), Раздельнянский район, Одесская область, Советский Союз
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ригер Валентина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ригер Валентина Яковлевна

Смерть
19.11.1971
Сегежа, Сегежский муниципальный район, Республика Карелия
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