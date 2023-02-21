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Rieger Nikolaus

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Место рождения

Kandel, Кучурган, Одесса, Российская империя

Дата рождения

1886

Дата смерти

1864

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1920 г.р.

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Смерть
1864
Красноярск, Красноярский край, СССР
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Kandel, Кучурган, Одесса, Российская империя
Рождение ребёнка
15.06.1920

Сын: Rieger Nikolaus

Мать ребёнка: Rieger Angelina

Миролюбовка (Степановка), Раздельнянский район, Одесская область, Советский Союз
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