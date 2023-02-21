Rieger Nikolaus
Место рожденияKandel, Кучурган, Одесса, Российская империя
Дата рождения1886
Дата смерти1864
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
1864
Красноярск, Красноярский край, СССР
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Kandel, Кучурган, Одесса, Российская империя
Рождение ребёнка
15.06.1920
Сын: Rieger Nikolaus
Мать ребёнка: Rieger Angelina
Миролюбовка (Степановка), Раздельнянский район, Одесская область, Советский Союз