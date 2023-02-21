Rieger (Deibert) Angelina
Место рожденияKandel, Кгчурган, Одесса, Российская империя
Дата рождения1888
Дата смерти1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Kandel, Кгчурган, Одесса, Российская империя
Рождение ребёнка
15.06.1920
Сын: Rieger Nikolaus
Отец ребёнка: Rieger Nikolaus
Миролюбовка (Степановка), Раздельнянский район, Одесская область, Советский Союз
Смерть
1961
Тирасполь, Молдавская АССР, СССР