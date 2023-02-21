Rieger (Deibert) Angelina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Rieger (Deibert) Angelina

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Место рождения

Kandel, Кгчурган, Одесса, Российская империя

Дата рождения

1888

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1920 г.р.

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Kandel, Кгчурган, Одесса, Российская империя
Рождение ребёнка
15.06.1920

Сын: Rieger Nikolaus

Отец ребёнка: Rieger Nikolaus

Миролюбовка (Степановка), Раздельнянский район, Одесская область, Советский Союз
Смерть
1961
Тирасполь, Молдавская АССР, СССР
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