Калинкин Федор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинкин Федор Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890 ст.

Сын: Калинкин Яков Федорович

Мать ребёнка: не указана

деревня Великий Ручей, Медвежьегорского района, Олонецкой губернии, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинкин Василий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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