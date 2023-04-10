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Калинкин Петр Лукич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828 ст.

Дата смерти

03.07.1896 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1870 ст.

Сын: Калинкин Федор Петрович

Мать ребёнка: Калинкина Агафья Ефимовна

Дер. Горки, Пудожгорского прихода, Олонецкой губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинкина Агафья Ефимовна

Смерть
03.07.1896 ст.
Деревня Горки, Пудожгорского прихода, Повенецкого уезда, Олонецкой губернии
Умер от катара желудка