Калинкин Петр Лукич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828 ст.
Дата смерти03.07.1896 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1870 ст.
Мать ребёнка: Калинкина Агафья Ефимовна
Дер. Горки, Пудожгорского прихода, Олонецкой губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.07.1896 ст.
Деревня Горки, Пудожгорского прихода, Повенецкого уезда, Олонецкой губернии
Умер от катара желудка