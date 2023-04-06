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Калинкина Анна Федоровна

Место рождения

Деревня Горки (Горская), Пудожского уезда, Олонецкой губернии, Российская империяа

Дата рождения

29.01.1893 ст.

Дата смерти

14.02.1893 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1893 ст.

Отец: Калинкин Федор Петрович

Мать: Калинкина Евдокия Фоминична

Деревня Горки (Горская), Пудожского уезда, Олонецкой губернии, Российская империяа
Смерть
14.02.1893 ст.
Деревня Горки, Пудожского уезда, Олонецкой губернии.