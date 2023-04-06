Калинкина Анна Федоровна
Место рожденияДеревня Горки (Горская), Пудожского уезда, Олонецкой губернии, Российская империяа
Дата рождения29.01.1893 ст.
Дата смерти14.02.1893 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1893 ст.
Деревня Горки (Горская), Пудожского уезда, Олонецкой губернии, Российская империяа
Смерть
14.02.1893 ст.
Деревня Горки, Пудожского уезда, Олонецкой губернии.