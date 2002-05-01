Желтоухов Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желтоухов Николай Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1927

Дата смерти

01.05.2002

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1952

Сын: Желтоухов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Желтоухова Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
05.05.1954

Сын: Желтоухов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Желтоухова Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Николаевна

Мать ребёнка: Желтоухова Александра Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Желтоухова Александра Яковлевна

Смерть
01.05.2002
Сегежа, Сегежский муниципальный район, Республика Карелия
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