Желтоухов Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1927
Дата смерти01.05.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1952
Сын: Желтоухов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Желтоухова Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
05.05.1954
Сын: Желтоухов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Желтоухова Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Николаевна
Мать ребёнка: Желтоухова Александра Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.05.2002
Сегежа, Сегежский муниципальный район, Республика Карелия