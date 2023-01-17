Капралова Евфимия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.04.1885 ст.
Дочь: Калинкина Ирина Семеновна
Отец ребёнка: Капралов Семен Андреевич
Рождение ребёнка
14.10.1901 ст.
Дочь: Голованова Прасковья Семеновна
Отец ребёнка: Капралов Семен Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Капралов Степан Семенович
Отец ребёнка: Капралов Семен Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Капралов Семен Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Капралов Семен Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Капралов Семен Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игнахина Анна Семеновна
Отец ребёнка: Капралов Семен Андреевич
Смерть
Неизвестно