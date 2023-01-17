Капралова Евфимия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капралова Евфимия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.04.1885 ст.

Дочь: Калинкина Ирина Семеновна

Отец ребёнка: Капралов Семен Андреевич

Песчаное, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
14.10.1901 ст.

Дочь: Голованова Прасковья Семеновна

Отец ребёнка: Капралов Семен Андреевич

Песчаное, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капралов Степан Семенович

Отец ребёнка: Капралов Семен Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капралов Федор Семенович

Отец ребёнка: Капралов Семен Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Капралов Семен Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капралов Семен Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капралов Иван Семенович

Отец ребёнка: Капралов Семен Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игнахина Анна Семеновна

Отец ребёнка: Капралов Семен Андреевич

Смерть
Неизвестно
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